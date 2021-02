**Calcio: Europa League, Napoli out ai sedicesimi, inutile vittoria 2-1 sul Granada** (Di giovedì 25 febbraio 2021) Napoli, 25 feb. – (Adnkronos) – Il Napoli esce ai sedicesimi di finale di Europa League. Agli azzurri non basta la vittoria per 2-1 conquistata sul Granada allo stadio ‘Maradona’ e viene eliminato in virtù del ko per 2-0 rimediato in Andalusia una settimana fa. Per la squadra di Gattuso in gol Zielinski al 3? e Fabian Ruiz al 59?, per gli spagnoli in rete Montoro al 25?. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 25 febbraio 2021), 25 feb. – (Adnkronos) – Ilesce aidi finale di. Agli azzurri non basta laper 2-1 conquistata sul Granada allo stadio ‘Maradona’ e viene eliminato in virtù del ko per 2-0 rimediato in Andalusia una settimana fa. Per la squadra di Gattuso in gol Zielinski al 3? e Fabian Ruiz al 59?, per gli spagnoli in rete Montoro al 25?. L'articolo CalcioWeb.

