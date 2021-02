Acque agitate nel Pd e M5S, scossi da divisioni e polemiche (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Movimento cinque stelle è in un momento delicato, Di Maio cerca di ridisegnare il collocamento politico del suo ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Movimento cinque stelle è in un momento delicato, Di Maio cerca di ridisegnare il collocamento politico del suo ...

Jovinow : ? Acque agitate nel #Pd Orlando:'Il congresso è iniziato, renziani all’opera. Attaccano il segretario per logorar… - VallePeligna : ACQUE AGITATE AL PARCO MAIELLA, INDAGATO IL PRESIDENTE - cisko7311 : Pare che nonostante le acque agitate degli ultimi giorni, sia stata una mossa azzeccata quella di non vendere $MICT - errorenelcuore : “Sei un pesce dei fondali oceanici: cieco e luminoso. Nuoti in acque agitate con la rabbia dei tempi moderni, ma c… - Antonio89704611 : Questa agonia in cui ci ha gettato #Suning è assurda, brava #Inter e #Conte a fare quadrato per provare a vincere.… -