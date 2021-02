Zinedine-Zidane: scambio di battute divertenti con Gasperini (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ieri sono state rilasciate le dichiarazioni prepartita di Atalanta-Real Madrid che si giocherà stasera 24 Febbraio 2021 alle ore 21:00 nello Stadio Gewiss di Bergamo per gli ottavi della Champions League. Gasperini parlando di Zinedine-Zidane lo ha elogiato stimandolo per il professionista che è riuscito a diventare. Così è nata una battuta divertente a cui Zidane ha risposto prontamente facendo sorridere tutti i giornalisti presenti alla conferenza. Atalanta, Gasperini sulla sfida al Real: “Il più grande rammarico è la mancanza del pubblico” Gasperini: che cosa ha detto su Zinedine Zidane? Gasperini per primo aveva parlato di Zidane dicendo: “Se dovesse giocare sarei molto preoccupato. Fortuna che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ieri sono state rilasciate le dichiarazioni prepartita di Atalanta-Real Madrid che si giocherà stasera 24 Febbraio 2021 alle ore 21:00 nello Stadio Gewiss di Bergamo per gli ottavi della Champions League.parlando dilo ha elogiato stimandolo per il professionista che è riuscito a diventare. Così è nata una battuta divertente a cuiha risposto prontamente facendo sorridere tutti i giornalisti presenti alla conferenza. Atalanta,sulla sfida al Real: “Il più grande rammarico è la mancanza del pubblico”: che cosa ha detto super primo aveva parlato didicendo: “Se dovesse giocare sarei molto preoccupato. Fortuna che ...

sowmyasofia : Zinedine-Zidane: scambio di battute divertenti con Gasperini - federicabottare : Continuo a pensare che apochi km da casa mia c è Zinedine Zidane. - sportli26181512 : Real Madrid, Zidane: 'Non firmo per il pari, vogliamo la finale! Io in campo? Sono cotto...': Il tecnico del Real M… - sportface2016 : #UCL | #AtalantaRealMadrid, le dichiarazioni del tecnico Zinedine #Zidane alla vigilia - delinquentweet : Zinedine Zidane ha a disposizione gli uomini contati per la partita di mercoledì contro l'Atalanta, letteralmente,… -