Uomini e Donne, la nuova tronista Samantha divide il web tra polemiche e insulti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'altro giorno a Uomini e Donne è stata presentata la nuova tronista che ha preso il posto di Sophie Codegoni, fresca di scelta. Lei si chiara Samantha Curcio, ha quasi trent'anni ed è una splendida mora dagli occhi azzurro ghiaccio e dal carattere estremamente deciso, che sa quello che vuole e non ha paura di dirlo, a dispetto delle critiche. Taglia 46, Samantha si definisce "curvy", una ragazza morbida e sostanzialmente "normale", molto diversa dallo stereotipo della modella bellissima e magrissima che finora abbiamo sempre visto nel programma di Maria De Filippi. La sua presenza doveva mettere d'accordo tutti, ma così non è stato. Sul web, infatti, montano polemiche e accusa. Perché, si chiedono in molti, parlare di una ragazza bellissima come ...

