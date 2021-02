Stankovic tifa Inter | “Per lo scudetto dipende tutto da loro E sul derby…”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)vistato dal Corriere dello Sport, l'exDejan, attuale allenatore della Stella Rossa - avversario del Milan in Europa League -, ha parlato anche della lottain Serie A con tanto di riferimento al recente derby della Madonnina che ha visto i nerazzurri trionfare nettamenteo contro il Diavolo.votacaption id="attachment 1097613" align="alignnone" width="749" Romelu Lukaku,(Getty Images)/caption"Se può essere l'anno buono per l'? A questo puntodaperché sono davanti e, anche se hanno un vantaggio esiguo, certe vittorie contro Juventus, Lazio e Milan sono importanti per il morale e l'autostima. Non voglio gufare e mi limito a parlare da ex e da tifoso. ...