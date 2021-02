Spiderman 3 | finalmente un titolo | anzi tre!

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Buone notizie per i fan dell’Amichevoledi Quartiere, in quanto la Marvel studios ha cominciato la promozione del terzo film della saga o, per meglio dire, lo hanno fatto i suoi protagonisti. Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon, infatti, oltre ad immagini in anteprima del nuovo cinecomic, hanno postato sui loro social ben tre titoli ‘ufficiali’.: ? Spider-Man: Phone Home, Spider-Man: Home-Wrecker e Spider-Man: Home Slice. Questi sono i suddetti titoli rilasciati dagli attori, le cui traduzioni sarebbero Telefonare a casa, Spacca famiglie e Fratello o Amico, e qui potrebbero partire le teorie più folli a riguardo. A stroncarle sul nascere, però, è la star del film Tom Holland, che tra i commenti dei post di Zendaya e Batalon, infatti, ha commentato come il regista Jon Watts, ha consegnato loro dei titoli finti. ...

