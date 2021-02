Sinner-Bedene in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Montpellier 2021 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Jannik Sinner oggi affronta Aljaz Bedene al primo turno dell’Atp 250 di Montpellier. L’allievo di Riccardo Piatti fa il suo esordio contro lo sloveno nel torneo francese, in cui lo scorso anno perse subito contro Mikael Ymer. L’altoatesino proviene dall’ottima trasferta australiana, dove ha conquistato il suo secondo titolo Atp in carriera. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA La sfida andrà in scena nella giornata odierna di mercoledì 24 febbraio, non prima delle ore 13.00. L’emittente SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti televisivi dell’evento e potrà offrire la fruizione streaming tramite il sito ufficiale www.supertennis.tv. In alternativa, Sportface.it garantirà approfondimenti sulla sfida tra l’azzurro e il francese. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Jannikaffronta Aljazal primo turno dell’Atp 250 di. L’allievo di Riccardo Piatti fa il suo esordio contro lo sloveno nel torneo francese, in cui lo scorso anno perse subito contro Mikael Ymer. L’altoatesino proviene dall’ottima trasferta australiana, dove ha conquistato il suo secondo titolo Atp in carriera. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA La sfida andrà in scena nella giornata odierna di mercoledì 24 febbraio, non prima delle ore 13.00. L’emittente SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti televisivi dell’evento e potrà offrire la fruizionetramite il sito ufficiale www.supertennis.tv. In alternativa, Sportface.it garantirà approfondimenti sulla sfida tra l’azzurro e il francese. SportFace.

