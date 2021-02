Semplificazione, CNA: “Per avviare un’impresa procedure lunghe, complesse e costose” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Per aprire un’officina la pubblica amministrazione pretende 86 adempimenti che si traducono in quasi 19mila euro di costi da affrontare. Una scalata quasi identica per gli aspiranti imprenditori falegnami con 78 adempimenti e 19.700 euro di spesa per le pratiche. Le gelaterie superano i bar con 73 adempimenti contro 71, mentre agli acconciatori toccano 65 pratiche da sbrigare presso 26 enti e un onere di 17.500. Queste alcune realtà fotografate dall’Osservatorio nazionale della CNA “Comune che vai, burocrazia che trovi” con l’obiettivo di misurare l’impatto negativo di procedure lunghe, complesse e costose per avviare un’impresa e che rappresentano il principale freno allo sviluppo economico del Paese. “La Confederazione da tempo sollecita la lotta contro la cattiva ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Per aprire un’officina la pubblica amministrazione pretende 86 adempimenti che si traducono in quasi 19mila euro di costi da affrontare. Una scalata quasi identica per gli aspiranti imprenditori falegnami con 78 adempimenti e 19.700 euro di spesa per le pratiche. Le gelaterie superano i bar con 73 adempimenti contro 71, mentre agli acconciatori toccano 65 pratiche da sbrigare presso 26 enti e un onere di 17.500. Queste alcune realtà fotografate dall’Osservatorio nazionale della CNA “Comune che vai, burocrazia che trovi” con l’obiettivo di misurare l’impatto negativo dipere che rappresentano il principale freno allo sviluppo economico del Paese. “La Confederazione da tempo sollecita la lotta contro la cattiva ...

