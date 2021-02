Salvatore Aranzulla | il blogger informatico italiano più famoso del web

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)è senza alcun dubbio ilpiùche c’è.nasce il 24 febbraio 1990 a Caltagirone in provincia di Catania. La passione per l’informatica innasce davvero molto presto quando all’età di 10 anni riesce a convincere i suoi genitori a comprargli un computer. L’approccio non fu facile e come tutti incontrò varie difficoltà nell’utilizzo dei programmi. Cominciò a studiare e a cercare soluzioni. Da qui nacque la sua idea. Risolvere le problematiche più comuni e scrive le soluzioni su un file Word. Inizialmente stampava, di volta in volta, le istruzioni per gli “amici”. In un secondo tempocreò una Newsletter con le soluzioni ai più comuni problemi informatici e ...