Salerno, sindaco sospende lezioni in presenza al 'Virtuoso' per due settimane (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – A seguito della notizia, ricevuta nel tardo pomeriggio di oggi, della positività al Covid di alcuni alunni dell'Istituto Professionale Roberto Virtuoso, anche in considerazione dell'obbligo di quarantena cui sono sottoposti diversi altri studenti e numerosi docenti, sentita l'Asl il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza del medesimo istituto scolastico da domani, giovedì 25 febbraio, e per i successivi 14 giorni (fino al prossimo 10 marzo). Le attività in presenza potranno proseguire presso la Sezione Carceraria dell'Istituto in quanto autonoma per quanto riguarda il personale scolastico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

