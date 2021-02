NVIDIA RTX 3060: benchmark superiori a RTX 2070 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A poche ore dall’arrivo ufficiale di NVIDIA RTX 3060 trapelano numerosi benchmark che mostrano il potenziale di questa scheda grafica di fascia medio bassa. Le prestazioni sembrano essere superiori ad una RTX 2070 e in certi casi comparabili con una RTX 2070 SUPER Siamo ormai prossimi alla presentazione ufficiale di NVIDIA RTX 3060 e i benchmark si susseguono nei leak. La nuova scheda grafica di NVIDIA sarà la prima di fascia bassa, basata su una GPU GA106 appositamente pensata per le configurazioni low budget, ma le cui prestazioni potrebbero essere davvero interessanti dato che siamo ai livelli di una RTX 2070 e anche meglio. Una particolarità è che sarà la seconda scheda basata su Ampere per ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A poche ore dall’arrivo ufficiale diRTXtrapelano numerosiche mostrano il potenziale di questa scheda grafica di fascia medio bassa. Le prestazioni sembrano esseread una RTXe in certi casi comparabili con una RTXSUPER Siamo ormai prossimi alla presentazione ufficiale diRTXe isi susseguono nei leak. La nuova scheda grafica disarà la prima di fascia bassa, basata su una GPU GA106 appositamente pensata per le configurazioni low budget, ma le cui prestazioni potrebbero essere davvero interessanti dato che siamo ai livelli di una RTXe anche meglio. Una particolarità è che sarà la seconda scheda basata su Ampere per ...

