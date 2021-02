Mourinho: “Non sono più l’allenatore che ero un tempo. Ora sono calmo e l’esperienza aiuta anche nei momenti negativi” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Mai banale e sempre molto Special. José Mourinho si racconta e, come riporta ESPN, parla dei suoi cambiamenti rispetto ad alcuni anni fa. Una trasformazione che lo ha portato ad affrontare ogni situazione legata ai risultati del campo in modo ben diverso rispetto al passato...Mourinho a 360°caption id="attachment 1043029" align="alignnone" width="741" Mourinho, getty images/captionL'allenatore del Tottenham ha parlato di momenti negativi vissuti in carriera che, a detta sua, per fortuna sono stati ben pochi: "Sinceramente non sono più l'allenatore che ero un tempo", ha esordito Mourinho. "Sarà l'età, l'esperienza, ma sono più calmo. Non riesco ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Mai banale e sempre molto Special. Josési racconta e, come riporta ESPN, parla dei suoi cambiamenti rispetto ad alcuni anni fa. Una trasformazione che lo ha portato ad affrontare ogni situazione legata ai risultati del campo in modo ben diverso rispetto al passato...a 360°caption id="attachment 1043029" align="alignnone" width="741", getty images/captionL'allenatore del Tottenham ha parlato divissuti in carriera che, a detta sua, per fortunastati ben pochi: "Sinceramente nonpiù l'allenatore che ero un", ha esordito. "Sarà l'età, l'esperienza, mapiù. Non riesco ...

