Juventus | De Ligt | «Pirlo è un esempio In corsa per lo Scudetto»

Matthijs De Ligt esalta la Juventus e Andrea Pirlo: ecco le parole del difensore olandese sullo Scudetto e sulla sua crescita in Italia Matthijs De Ligt, ai microfoni di Sky Sport, parla del suo momento e dell'impatto di Andrea Pirlo. «C'è tanta concorrenza per lo Scudetto. Noi, Inter, Milan, Roma e anche Atalanta: siamo tutti in corsa. La Serie A mi ha migliorato tatticamente, ora conosco tutti i giocatori ed è più facile. Voglio migliorare sempre di più: da Bonucci e Chiellini prendo visione di gioco e marcatura. Quando ero all'Ajax ho giocato sempre a centrocampo. Ho avuto due esempi: Busquets e Pirlo. Ho guardato tanti video del mister, mi è piaciuto sempre come giocatore. Per me è un esempio».

