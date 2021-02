Inzaghi assolve Musacchio | «Non è stato l’unico a fare errori…» – VIDEO

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il tecnico della Lazio Simoneha difeso Mateoin conferenza stampa nonostante gli errori commessi contro il Bayern Monaco Il tecnico della Lazio Simoneha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Bayern Monaco difendendo Mateo. Le sue parole.– «Ha commesso un errore così come abbiamo commesso un errore su tre dei quattro gol che abbiamo concesso. Nessuna colpa a Mateo. Ha dato una grandissima mano ma poi l’ho visto in difficoltà e ho voluto cambiare». Leggi su Calcionews24.com

6 Gagliardini Non deve strafare e il compito locon diligenza. 6 Perisic Un errore in avvio,... 7 Lautaro Festeggia il rinnovo del contratto segnando la decima rete: un gol alla, ...Stavolta la squadrasenza stenti al proprio dovere, mostrando la superiorità tecnica ... Lo Spezia non rinuncia a giocare e resta alto, Lozano alla Pippogioca sul filo del fuorigioco e ...