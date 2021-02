Hera | sul podio di Top Utility 2021

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Marche Multiservizi, società del Gruppo, si è classificata prima nella categoria Sostenibilità, tra le 100 principali società di servizi pubblici in Italia, “per aver raggiunto crescenti performance in tema di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale, continuando nell’integrazione della sostenibilità all’interno della propria strategia di business”. Il riconoscimento bissa quello già ottenuto nel 2012 nell’ambito “Territorio e consumatori” e si va ad aggiungere al premio TopAssoluto ricevuto nel 2016. La sostenibilità è oggetto ogni anno di una specifica rendicontazione che assicura a tutti gli stakeholder un’informazione completa sugli impatti ambientali e sociali dell’Azienda. Uno strumento in continua evoluzione che ha abbandonato la logica di pura consuntivazione attrezzandosi per guidare l’innovazione e ...

consuntivazione attrezzandosi per guidare l'innovazione e favorire una nuova consapevolezza... Una dimostrazione in tal senso - spiega- è rappresentata dal progetto per la realizzazione di un ...