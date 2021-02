Gattuso | “Crediamo ancora nella qualificazione Io il primo colpevole | ma tutti dobbiamo fare di più”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Gennaro, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Granada. Queste le parole di Rino: “Mi aspetto di partire meglio di come siamo partiti all’andata. Sappiamo bene le loro caratteristiche e invece ci siamo fatti sorprendere, penso che in questo momento la squadra deve leggere meglio certe situazioni. Anche a Bergamo è andato male sotto questo aspetto,annusare il pericolo. A livello di mentalitàmetterci qualcosa in più. Stiamo attraversando un momento negativo, con prestazioni al di sotto delle nostre possibilità. Indossiamo una maglia storica e rappresentiamo una città fantastica. Ilad avere responsabilità sono io che sono l’allenatore, ma tuttoprendercele. In questo momento non ...