Flash New del 24 Febbraio 2021 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Governo è al lavoro per il nuovo Decreto. Allo studio misure per contenere la diffusione delle nuove varianti del virus. Per il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, serve prudenza e si cerca un equilibrio nella maggioranza tra chi sposa la linea del rigore e chi preme per le riaperture; Il Ministro Speranza poco fa, al Senato, nella comunicazione sulle nuove misure anti Covid, ha detto “vediamo la luce in fondo al tunnel, ma non ci sono le condizioni per abbassare la guardia”; In tutto il Paese il virus non arretra e si moltiplicano le restrizioni nei territori. La Lombardia resta tra le Regioni più colpite. preoccupa, in particolare, l’impennata di contagi. Da ieri sera tutta la provincia di Brescia e alcuni Comuni della Bergamasca sono nella cosiddetta “zona arancione rafforzata”. Restrizioni anche in Liguria, a Sanremo, Ventimiglia e in alcuni Comuni in Abruzzo e in ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Governo è al lavoro per il nuovo Decreto. Allo studio misure per contenere la diffusione delle nuove varianti del virus. Per il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, serve prudenza e si cerca un equilibrio nella maggioranza tra chi sposa la linea del rigore e chi preme per le riaperture; Il Ministro Speranza poco fa, al Senato, nella comunicazione sulle nuove misure anti Covid, ha detto “vediamo la luce in fondo al tunnel, ma non ci sono le condizioni per abbassare la guardia”; In tutto il Paese il virus non arretra e si moltiplicano le restrizioni nei territori. La Lombardia resta tra le Regioni più colpite. preoccupa, in particolare, l’impennata di contagi. Da ieri sera tutta la provincia di Brescia e alcuni Comuni della Bergamasca sono nella cosiddetta “zona arancione rafforzata”. Restrizioni anche in Liguria, a Sanremo, Ventimiglia e in alcuni Comuni in Abruzzo e in ...

