Disney+ annuncia la data di uscita di Loki | Star Wars | The Bad Batch e Monsters at Work

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)hato ladidelle sue serie in arrivo fino a luglio che comprendono anche: The Badathato ladidi molti dei suoi nuovi progetti e delle seconde stagioni di alcune delle sue serie, permettendo così ai fan di scoprire quando debutteranno titoli molto attesi come: The Badat. La piattaforma di streaming, inoltre, hato il rinnovo di Zenimation e gli arrivi in catalogo previsti fino a luglio. Il 19 ...