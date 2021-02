Con la pandemia è record per le pizze surgelate (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La pandemia fa crescere il consumo di pizze surgelate. I cambiamenti nello stile di vita dei consumatori fanno crescere produzione e risultati di Roncadin Si è chiuso con il segno più il 2020 di Roncadin, azienda di Meduno (PN) specializzata nella produzione di pizze surgelate per i mercati italiani ed esteri. Il fatturato di Roncadin ha… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lafa crescere il consumo di. I cambiamenti nello stile di vita dei consumatori fanno crescere produzione e risultati di Roncadin Si è chiuso con il segno più il 2020 di Roncadin, azienda di Meduno (PN) specializzata nella produzione diper i mercati italiani ed esteri. Il fatturato di Roncadin ha… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Con pandemia La vita frictionless Ma è oggi, è quanto sta accadendo in questi ultimi mesi di convivenza con la pandemia e di convivenza con il lavoro. Perché abbiamo sperimentato un nuovo abitante delle nostre stanze, un coinquilino ...

GLI EFFETTI COLLATERALI DEI VACCINI ANTI - COVID I farmaci sono il mezzo con cui possiamo difenderci dalle malattie, con cui possiamo guarire. Ogni farmaco, come ben noto, può avere anche degli effetti collaterali, ...la gestione della pandemia. Ma ...

Benessere dei giovani a rischio con la pandemia Controradio Passaporto vaccinale per viaggiare in Europa: i Paesi che hanno detto sì Dopo un anno di limiti ai viaggi e frontiere chiuse torna in auge l’argomento passaporto vaccinale emerso a inizio pandemia, che ora sta diventando realtà per i viaggiatori. Nel frattempo le Seychelle ...

