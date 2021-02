Chi è Franco Gabrielli | il prefetto verso la delega agli 007

Leggi su formiche

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)è la nuova autoritàta all’intelligence italiana. Dal Cdm serale arriva la conferma: Mario Draghi ha scelto il capo della Polizia come sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio conai Servizi.e poliziotto, sessantuno anni, nato a Viareggio,non è alla sua prima esperienza nel comparto intelligence. È infatti stato direttore del Sisde e dell’Aisi nonché capo del Dipartimento della Protezione Civile edi Roma. Laureatosi in Giurisprudenza a Pisa, ha mosso i primi passi nelle forze dell’ordine negli anni ’80 impegnato nella Digos, fra Imperia e Firenze, protagonista di diverse indagini sul terrorismo italiano, come quella sulle nuove Brigate Rosse e sulle stragi mafiose del 1993 che portano infine ...