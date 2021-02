Atalanta-Real Madrid, i gol sono assicurati: una statistica curiosa (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’Atalanta questa sera ospita il Real Madrid al Gewiss Stadium nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League L’Atalanta questa sera ospita il Real Madrid al Gewiss Stadium nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Una partita, che secondo i numeri, regalerà sicuramente almeno un gol. Nessuno dei 15 match di Champions League della squadra di Gian Piero Gasperini è terminato a reti bianche. Dall’inizio della scorsa stagione i match dei bergamaschi hanno portato 53 gol (27 a favore, 26 contro), una media di 3.5 a gara. Il Real Madrid, invece, ha trovato la via del gol in tutte le ultime 19 gare contro squadre italiane: l’ultima italiana contro cui sono rimasti a secco è la Juventus, nel novembre ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’questa sera ospita ilal Gewiss Stadium nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League L’questa sera ospita ilal Gewiss Stadium nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Una partita, che secondo i numeri, regalerà sicuramente almeno un gol. Nessuno dei 15 match di Champions League della squadra di Gian Piero Gasperini è terminato a reti bianche. Dall’inizio della scorsa stagione i match dei bergamaschi hanno portato 53 gol (27 a favore, 26 contro), una media di 3.5 a gara. Il, invece, ha trovato la via del gol in tutte le ultime 19 gare contro squadre italiane: l’ultima italiana contro cuirimasti a secco è la Juventus, nel novembre ...

