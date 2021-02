Allarme terza ondata, scattano microzone in tutta Italia per fermarla: aumentano i ricoveri (Di mercoledì 24 febbraio 2021) terza ondata, scattano microzone per fermarla: ricoveri in aumento La terza ondata di Covid inizia a colpire l’Italia all’insegna delle varianti: quella inglese ha raddoppiato i contagi in provincia di Brescia, ma è Allarme anche in alcuni comuni dell’Emilia Romagna e del Lazio, in Veneto, Sicilia e Abruzzo. E a un anno dalla prima ondata, torna la preoccupazione per l’aumento dei ricoveri in terapia intensiva in Lombardia. terza ondata, provincia di Brescia in zona arancione “A Brescia siamo davanti alla terza ondata del contagio da Covid-19”, ha annunciato il consulente per l’emergenza in Lombardia Guido Bertolaso ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 febbraio 2021)perin aumento Ladi Covid inizia a colpire l’all’insegna delle varianti: quella inglese ha raddoppiato i contagi in provincia di Brescia, ma èanche in alcuni comuni dell’Emilia Romagna e del Lazio, in Veneto, Sicilia e Abruzzo. E a un anno dalla prima, torna la preoccupazione per l’aumento deiin terapia intensiva in Lombardia., provincia di Brescia in zona arancione “A Brescia siamo davanti alladel contagio da Covid-19”, ha annunciato il consulente per l’emergenza in Lombardia Guido Bertolaso ...

