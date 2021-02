Serie C, girone C: il programma dall’11a alla 19a giornata, due match del Palermo in chiaro (Di martedì 23 febbraio 2021) La Lega Pro ha ufficializzato il calendario concernete le gare che vanno dall'11a alla 19a giornata dei tre gironi di Serie C.Le sfide del Palermo da qui al termine della stagione regolamentare saranno visibili per due volte in chiaro sui canali Rai Sport, come comunicato dalla Lega. Di seguito il programma completo in merito ai suddetti turni.11a giornataPaganese-Palermo sabato 13 marzo ore 12.3012a giornataIl Palermo riposerà.13a giornataMonopoli-Palermo sabato 20 marzo ore 15.00 (RAI SPORT)14a giornataPalermo-Foggia lunedì 29 marzo ore 20.30 (RAI SPORT)15a giornataCasertana-Palermo sabato 3 aprile ... Leggi su mediagol (Di martedì 23 febbraio 2021) La Lega Pro ha ufficializzato il calendario concernete le gare che vanno dall'11a19adei tre gironi diC.Le sfide delda qui al termine della stagione regolamentare saranno visibili per due volte insui canali Rai Sport, come comunicato dLega. Di seguito ilcompleto in merito ai suddetti turni.11aPaganese-sabato 13 marzo ore 12.3012aIlriposerà.13aMonopoli-sabato 20 marzo ore 15.00 (RAI SPORT)14a-Foggia lunedì 29 marzo ore 20.30 (RAI SPORT)15aCasertana-sabato 3 aprile ...

