Napoli, l'ex agente di Cannavaro: "De Laurentiis non vuole napoletani" (Di martedì 23 febbraio 2021) Gaetano Fedele, ex agente di Fabio e Paolo Cannavaro, ha parlato del loro possibile ritorno al Napoli. Leggi su 90min (Di martedì 23 febbraio 2021) Gaetano Fedele, exdi Fabio e Paolo, ha parlato del loro possibile ritorno al

claudioruss : L'ex agente di Fabio e Paolo #Cannavaro a @CalcioNapoli24: 'Futuro in azzurro? Credo che il #Napoli sia contro chi… - ciropellegrino : Questa è #Napoli ieri sera. Analoghe scene le ho viste sui giornali e riguardavano a Bologna. Non si può mettere u… - zazoomblog : Calciomercato Napoli Giuntoli rifiuta Tripaldelli. L’agente: “Offerto gratis l’ad ha detto no” - #Calciomercato… - ruotebucate : RT @claudioruss: L'ex agente di Fabio e Paolo #Cannavaro a @CalcioNapoli24: 'Futuro in azzurro? Credo che il #Napoli sia contro chi hanno f… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Tripaldelli, l’agente: “Lo avevo portato in prestito al Napoli, ma Giun… -