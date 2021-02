Monster High torna in tv con una serie animata e un film live-action (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I personaggi di Monster High torneranno in tv in occasione di una serie animata e un film live-action prodotti da Nickelodeon e Mattel. Il franchise di Monster High ritornerà in televisione una serie animata, ideata come reboot dello show originale, e con un film live-action. I due progetti avranno come protagonisti Clawdeen Wolf, Draculaura e Frankie Stein. Nickelodeon e Mattel produrrano i nuovi capitoli della storia che debutteranno sugli schermi americani nel 2022. La nuova serie animata di Monster High mostrerà i personaggi alle prese con il mondo del liceo. Shea Fontana sarà ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I personaggi ditorneranno in tv in occasione di unae unprodotti da Nickelodeon e Mattel. Il franchise diritornerà in televisione una, ideata come reboot dello show originale, e con un. I due progetti avranno come protagonisti Clawdeen Wolf, Draculaura e Frankie Stein. Nickelodeon e Mattel produrrano i nuovi capitoli della storia che debutteranno sugli schermi americani nel 2022. La nuovadimostrerà i personaggi alle prese con il mondo del liceo. Shea Fontana sarà ...

Monster High: in arrivo una serie reboot ed un film live - action L'amata serie animata Monster High è al centro di un maxi accordo tra Mattel e Nickelodeon che porterà a diverse opportunità creative. Attraverso un articolo di Deadline , infatti, da quest'oggi è chiaro che Monster High ...

