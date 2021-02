Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo: il giallo della scorta (Di martedì 23 febbraio 2021) Il governatore dà credito all'ipotesi che l'obiettivo del commando fosse un rapimento. Il convoglio del Pam era composto da due veicoli che trasportavano in totale sette persone. Quattro sono state ... Leggi su today (Di martedì 23 febbraio 2021) Il governatore dà credito all'ipotesi che l'obiettivo del commando fosse un rapimento. Il convoglio del Pam era composto da due veicoli che trasportavano in totale sette persone. Quattro sono state ...

luigidimaio : È una giornata buia e triste per l’Italia. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nos… - _Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci,… - Quirinale : cordoglio del Presidente #Mattarella per la morte dell’Ambasciatore Luca #Attanasio, del Carabiniere Vittorio… - FLepore76 : Il nostro ambasciatore in Congo #LucaAttanasio, il carabiniere #VittorioIacovacci e l'autista #MustafaMilambo sono… - ottovanz : RT @FondazioneMAGIS: La Fondazione MAGIS, insieme alla REBAC - Rete Ecclesiale del Bacino del Congo, partner locale di progetto, esprime co… -