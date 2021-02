Lazio-Bayern Monaco 1-4 | highlights | voti e tabellino

(Di martedì 23 febbraio 2021) . Serata disastrosa per la squadra di Simone Inzaghi che sbaglia tutto1-4: dal sogno all’incubo in meno di un tempo. Tanto dura l’illusione della squadra di Simone Inzaghi che non è mai entrata in partita subendo una pesante lezione dai campioni d’Europa. Quando ilha L'articolo proviene da Inews.it.

ChampionsLeague : GOAL! Lazio 1-4 Bayern (Correa 49'). #UCL - 442oons : HT Lazio 0 Bayern 3 - tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ?? '#Conte, io non mollo' ?? #Bayern stanco e dimezzato. Provaci, #Lazio! ?? La fu… - iamtheluka : FT: Lazio 1-4 Bayern - SpheraSports : FT: Lazio 1-4 Bayern -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Bayern

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l'andata degli ottavi di Champions League 2020/21: pagelle...36'st Doppio cambio per Inzaghi, fuori Luis Alberto e Milinkovic - bandiera bianca per il tecnico biancoceleste - dentro Cataldi e Akpa Akpro. 35'st Lewandowski addomestica un pallone incredibile ...Ma i tedeschi non si saziano mai. Al 46' fanno già 0-4: la Lazio con coraggio si butta avanti per provare ad accorciare le distanze, ma inevitabilmente lascia spazi ampi nei quali si insinua saggiamen ...Lazio-Bayern Monaco: pagelle, voti e tabellino dell'andata degli ottavi di finale della Uefa Champions League 2020-21 ...