Gazzetta | i giocatori non seguono più Gattuso | anche il suo urlare in panchina si perde nel nulla

Gattuso non ha più le redini del Napoli. La squadra non lo segue più, scrive la Gazzetta dello Sport. anche le sue urla in panchina si perdono nel nulla. Il ciclo napoletano dell'allenatore è definitivamente concluso. "Il suo Napoli, tuttavia, è allo stremo, i giocatori non lo seguono più e persino il suo urlare in panchina si perde nel nulla. Sono 12 le sconfitte in campionato: un trend che non convince. La certezza, più che l'impressione, è che il suo ciclo napoletano sia finito già da alcuni mesi. La bozza del rinnovo è carta straccia, ormai".

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta giocatori Le maglie del Ponticelli: simbolo di un quartiere. La ' Pallavolo Ponticelli ' ha dedicato le maglie che indosseranno i giocatori della squadra che parteciperà al campionato maschile di serie C a uno dei luoghi simbolo del quartiere Ponticelli , ovvero la Basilica - Santuario intitolata a Maria SS. Della Neve , la ...

Milan - Inter, Berti: 'Ibra fuori prima per le prove di Sanremo?' ...mi aspettavo questa superiorità così marcata - ammette il nerazzurro ai microfoni de 'La Gazzetta ... Il suo rapporto con i giocatori è straordinario e loro, ormai, giocano per lui. Si vede nell'...

Zidane in emergenza contro l'Atalanta: nove assenti, tra cui Benzema e Ramos La Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport 33 giorni fa Ci sono tanti giovani e anche tanti giocatori d’esperienza, è importante che tutti andiamo nella stessa direzione”. Su Pioli: “Il Mister chiede tanta intensità e per me è normale, una partita si vince ...

Caso Suarez, il gip: ” Il giocatore ha ammesso di aver ricevuto il testo dell’esame” Ennesimo capitolo dell'esame farsa di Suarez presso l'Università di Perugia. Il calciatore avrebbe ammesso di aver ricevuto l'esame.

