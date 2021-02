“Finché non crescerai un figlio non saprai cosa devi ai tuoi genitori”. E Margherita si è gettata nel vuoto abbracciando il piccolo (Di martedì 23 febbraio 2021) Tragedia a Vidor nei pressi del fiume Piave dove una donna di nome Margherita Bandiera ha deciso di suicidarsi lanciandosi giù dal ponte: con lei c’era il figlio. Un gesto incredibile che nessuno si sarebbe mai aspettato quello di Margherita Bandiera, 31enne che si è tolta la vita con un volo dal ponte di Vidor L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 23 febbraio 2021) Tragedia a Vidor nei pressi del fiume Piave dove una donna di nomeBandiera ha deciso di suicidarsi lanciandosi giù dal ponte: con lei c’era il. Un gesto incredibile che nessuno si sarebbe mai aspettato quello diBandiera, 31enne che si è tolta la vita con un volo dal ponte di Vidor L'articolo proviene da Leggilo.org.

LiaQuartapelle : Un onore che rinnova un impegno: con @nomfup @riccardomagi @andreademaria_ abbiamo ricevuto le 160mila firme raccol… - carlosibilia : Era un punto del Programma del @Mov5Stelle . Lo abbiamo inserito in tutti i documenti. Una delle più grandi soddisf… - borghi_claudio : Il povero ministro @FedericoDinca provato ai banchi del Governo perché finché non arrivano i sottosegretari si deve… - Anchorhar : RT @giuliaagogi: condividerò questo video finché non diventerete intelligenti voi del #fuoritommaso, quindi per sempre :) #tzvip https://… - alexiaebbasta : RT @giuliaagogi: condividerò questo video finché non diventerete intelligenti voi del #fuoritommaso, quindi per sempre :) #tzvip https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Finché non La zona delle tre antenne e l'Isis, l'ipotesi di rapire Attanasio. Primi report dei servizi ... l'ADF ha intensificato i proprio contatti con la galassia jihadista internazionale, finché una ... Chi era a conoscenza deI viaggio non ufficiale? Un grosso interrogativo avvolge l'ipotesi circa un ...

Extraliscio, in missione per conto del liscio "Il festival è vittima di un protocollo non chiarissimo. Viviamo un momento di estrema incertezza e ...casa editrice La Nave di Teseo e regista del documentario presentato a Venezia "Si ballerà finché ...

Sanità: vertenza ex specializzandi, Consulcesi 'Stato condannato pagare 7 mln' ciociariaoggi.it ... l'ADF ha intensificato i proprio contatti con la galassia jihadista internazionale,una ... Chi era a conoscenza deI viaggioufficiale? Un grosso interrogativo avvolge l'ipotesi circa un ..."Il festival è vittima di un protocollochiarissimo. Viviamo un momento di estrema incertezza e ...casa editrice La Nave di Teseo e regista del documentario presentato a Venezia "Si ballerà...