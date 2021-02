**Covid: Moni Ovadia, 'protestare finché bar strapieni e teatri ancora chiusi'** (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Le proteste di ieri e i teatri illuminati ''sono un segnale importante per tener viva l'attenzione sui teatri e in generale della cultura e lo spettacolo dal vivo. Deve finire questa mentalità strapaesana, gretta e meschina nei confronti dello spettacolo dal vivo. Conte, in una infelice sortita ci ha definiti: 'I nostri amici che si divertono', noi che facciamo cultura, arte e teatro tracciamo il profilo identitario del paese''. Così Moni Ovadia commenta con l'Adnkronos la protesta silenziosa di ieri 'facciamo luce sul teatro' indetta dall'associazione U.n.i.t.a. che ha chiesto ai grandi teatri nazionali ma anche a quelli più piccoli di restare aperti e illuminati dalle 19.30 alle 21.30. "Ieri il teatro che dirigo, il Claudio Abbado di Ferrara illuminato, era stupendo, mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Le proteste di ieri e iilluminati ''sono un segnale importante per tener viva l'attenzione suie in generale della cultura e lo spettacolo dal vivo. Deve finire questa mentalità strapaesana, gretta e meschina nei confronti dello spettacolo dal vivo. Conte, in una infelice sortita ci ha definiti: 'I nostri amici che si divertono', noi che facciamo cultura, arte e teatro tracciamo il profilo identitario del paese''. Cosìcommenta con l'Adnkronos la protesta silenziosa di ieri 'facciamo luce sul teatro' indetta dall'associazione U.n.i.t.a. che ha chiesto ai grandinazionali ma anche a quelli più piccoli di restare aperti e illuminati dalle 19.30 alle 21.30. "Ieri il teatro che dirigo, il Claudio Abbado di Ferrara illuminato, era stupendo, mi ...

TV7Benevento : **Covid: Moni Ovadia, 'protestare finché bar strapieni e teatri ancora chiusi'** (2)... - TV7Benevento : **Covid: Moni Ovadia, 'protestare finché bar strapieni e teatri ancora chiusi'**... - moni_consultant : Qualche responsabilità? Tutti questi coglioni saranno poi andati dalle loro mogli, dalle loro mamme, dai loro figli… - Moni_rnbw : Se non fosse per il Covid, sarebbe bello fare un incontro tutte insieme a Como per sostenere Dayane e farle sentire… - sigma_tao : cluster { 6 febbraio 1974 mercoledi } LA IO T=ITALO MAG LEV leviatan COVID=IVO DC/AC AR MONI AC / AR MONI DC ciclo… -