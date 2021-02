Confagricoltura: non è “indecente” la proposta di riaprire i ristoranti a cena (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Non è una ‘proposta indecente’ quella di riaprire i ristoranti a cena ove possibile, al pari dell’ora di pranzo, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza e nelle zone gialle”. Ha commentato così Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, la richiesta avanzata di sindaci italiani di poter riaprire i locali del settore della ristorazione nelle ore serali. “Proprio quest’anno abbiamo voluto confermare la partnership con l’Unione ristoranti del Buon Ricordo – ha sottolineato il presidente Giansanti – con la convinzione che occorra rinsaldare un patto forte tra agricoltori e ristoratori, perché un ruolo importante puo’ svolgere il settore primario in questo contesto, legato alla valorizzazione dei prodotti della terra”. ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Non è una ‘’ quella diove possibile, al pari dell’ora di pranzo, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza e nelle zone gialle”. Ha commentato così Massimiliano Giansanti, presidente di, la richiesta avanzata di sindaci italiani di poteri locali del settore della ristorazione nelle ore serali. “Proprio quest’anno abbiamo voluto confermare la partnership con l’Unionedel Buon Ricordo – ha sottolineato il presidente Giansanti – con la convinzione che occorra rinsaldare un patto forte tra agricoltori e ristoratori, perché un ruolo importante puo’ svolgere il settore primario in questo contesto, legato alla valorizzazione dei prodotti della terra”. ...

Agricolae1 : Unione provinciale agricoltori di Siena @Confagricoltura ; ungulati e non solo, focus online sul piano faunistico v… - ferra59 : @Confag_Brescia @Confagricoltura Confagricoltura Verona esprime le congratulazioni più sincere al Pres. Martinoni.… - ascochita : RT @BollettinoIl: AGROALIMENTARE, allarme #logistica. «Non disponiamo di hub attrezzati per trasportare la merce», dice @masgiansanti , Pre… - AndreaGiuricin : RT @BollettinoIl: AGROALIMENTARE, allarme #logistica. «Non disponiamo di hub attrezzati per trasportare la merce», dice @masgiansanti , Pre… - BollettinoIl : AGROALIMENTARE, allarme #logistica. «Non disponiamo di hub attrezzati per trasportare la merce», dice @masgiansanti… -