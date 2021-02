Caso Suarez | l’ammissione del giocatore | tutta la verità

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ancora novità per quanto riguarda ilrelativo all’esame di italiano sostenuto a Perugia: la sua ammissione Novità per quanto riguarda il. Come riportato dall’edizione de “La Gazzetta dello Sport” lo stesso attaccante dell’Atletico Madrid, ad un passo dalla Juventus ad inizio stagione, ha ammesso di aver ricevuto dalla prof-Spina il testo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

L'ex procuratore in una recente intervista ha criticato l'atteggiamento della Figc in alcune situazioni, compresa la questione passaporto Suarez.