Ambasciatore e carabinieri uccisi in Congo: il precedente della strage del 1995 (Di martedì 23 febbraio 2021) Lecco, 23 febbraio 2021 " Sembra il reboot di un vecchio film già visto il massacro in Congo dell' Ambasciatore Luca Attanasio di 43 anni, del carabiniere 30enne Vittorio Iacovacci e l'autista del ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 23 febbraio 2021) Lecco, 23 febbraio 2021 " Sembra il reboot di un vecchio film già visto il massacro indell'Luca Attanasio di 43 anni, del carabiniere 30enne Vittorio Iacovacci e l'autista del ...

_Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci,… - luigidimaio : È una giornata buia e triste per l’Italia. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nos… - ItalyMFA : Min. @luigidimaio: 'Ho appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte oggi del nostro Ambasciatore nella… - LobbaLuisa : RT @luigidimaio: È una giornata buia e triste per l’Italia. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nostro Amb… - DanielePasqua17 : RT @matteosalvinimi: Una notizia terribile. Il cordoglio mio e della Lega ai famigliari dell'ambasciatore Attanasio e del carabiniere che e… -