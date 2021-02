Accordo tra TIM e DAZN per la Serie A del triennio 2021-24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Stando a quanto riporta l’agenzia di Bloomberg, durante la scorsa serata è stato raggiunto un Accordo tra TIM e DAZN confermando la distribuzione in streaming delle partite di Serie A nel prossimo triennio 2021-2024. Qualora il servizio a pagamento con sede nel Regno Unito riuscisse ad accaparrarsi il pacchetto dei diritti TV, l’operatore di riferimento sarebbe TIM, che offrirebbe il proprio supporto sia a livello di distribuzione dei contenuti in Italia sia dal punto di vista tecnologico. Ricordiamo che TIM assegnerebbe a DAZN un finanziamento da circa 1 miliardo di euro totale, ovvero 340 milioni di euro l’anno degli 840 milioni a stagione che DAZN ha proposto nell’offerta per ottenere i diritti TV della Serie A. La partnership tra i due colossi, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Stando a quanto riporta l’agenzia di Bloomberg, durante la scorsa serata è stato raggiunto untra TIM econfermando la distribuzione in streaming delle partite diA nel prossimo-2024. Qualora il servizio a pagamento con sede nel Regno Unito riuscisse ad accaparrarsi il pacchetto dei diritti TV, l’operatore di riferimento sarebbe TIM, che offrirebbe il proprio supporto sia a livello di distribuzione dei contenuti in Italia sia dal punto di vista tecnologico. Ricordiamo che TIM assegnerebbe aun finanziamento da circa 1 miliardo di euro totale, ovvero 340 milioni di euro l’anno degli 840 milioni a stagione cheha proposto nell’offerta per ottenere i diritti TV dellaA. La partnership tra i due colossi, ...

