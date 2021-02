Williams (CFO Inter): “Stadi chiusi un problema per tutti. Rinvio stipendi in accordo con giocatori” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tim Williams, CFO dell’Inter, fa il punto della situazione economica in casa nerazzurro Presente in una video conferenza con gli investitori, Tim Williams, CFO dell’Inter ha fatto il punto sulla situazione economica di casa nerazzurra. Ecco le sue parole riportate da calcio&finanza. “Stiamo ancora giocando a porte chiuse e, come molti grandi club europei, continuiamo ad affrontare le continue sfide della pandemia Covid. In questa fase, non possiamo dire quando i tifosi arriveranno negli Stadi, ma speriamo che la fine di questo periodo difficile non sia troppo lontana. La chiusura degli Stadi ha avuto evidenti impatti per quanto riguarda la perdita dei ricavi dello Stadio, che potrebbe colpire i club più grandi più dei club più piccoli a causa della maggiore ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tim, CFO dell’, fa il punto della situazione economica in casa nerazzurro Presente in una video conferenza con gli investitori, Tim, CFO dell’ha fatto il punto sulla situazione economica di casa nerazzurra. Ecco le sue parole riportate da calcio&finanza. “Stiamo ancora giocando a porte chiuse e, come molti grandi club europei, continuiamo ad affrontare le continue sfide della pandemia Covid. In questa fase, non possiamo dire quando i tifosi arriveranno negli, ma speriamo che la fine di questo periodo difficile non sia troppo lontana. La chiusura degliha avuto evidenti impatti per quanto riguarda la perdita dei ricavi delloo, che potrebbe colpire i club più grandi più dei club più piccoli a causa della maggiore ...

