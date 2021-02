Whatsapp, chi non accetta le nuove regole sulla privacy non potrà leggere o inviare messaggi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo aver rimandato al 15 maggio l’entrata in vigore delle nuove regole sulla privacy che hanno causato la perdita di milioni di utenti, Whatsapp ha trascorso le ultime settimane a rassicurare i propri users sulle nuove norme. Il nocciolo della questione è la condivisione dei dati tra Whatsapp e Facebook: il messaggio pop-up comparso ai 2 miliardi di iscritti dell'applicazione all'inizio dell'anno è stato confuso e ha causato critiche da parte di tantissimi utenti. Sappiamo che il social network attinge informazioni dall'app fin dal 2016, incluso il numero di telefono (salvo che tu non sia tra i pochi fortunati che hanno avuto la prontezza di disattivare la condivisione delle informazioni quando l'opzione era ancora disponibile nel corso di ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo aver rimandato al 15 maggio l’entrata in vigore delleche hanno causato la perdita di milioni di utenti,ha trascorso le ultime settimane a rassicurare i propri users sullenorme. Il nocciolo della questione è la condivisione dei dati trae Facebook: ilo pop-up comparso ai 2 miliardi di iscritti dell'applicazione all'inizio dell'anno è stato confuso e ha causato critiche da parte di tantissimi utenti. Sappiamo che il social network attinge informazioni dall'app fin dal 2016, incluso il numero di telefono (salvo che tu non sia tra i pochi fortunati che hanno avuto la prontezza di disattivare la condivisione delle informazioni quando l'opzione era ancora disponibile nel corso di ...

