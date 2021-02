Uccide una giraffa e posa con il suo cuore in mano: rabbia contro la cacciatrice di trofei (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le immagini e i video condivisi dalla cacciatrice Merelize Van Der Merwe stanno facendo il giro del mondo. Da tempo al centro di polemiche e indignazioni per la sua ostentazione della caccia e della morte, la cacciatrice di trofei sudafricana è ora tornata a scuotere le coscienze intorno al mondo per la sua ultima “impresa”. La donna, per San Valentino, ha ucciso una giraffa nera e poi ha posato col suo cuore in mano. contro di lei è partita l’ennesima petizione. San Valentino di sangue: caccia una giraffa e posta tutto sui social Si chiama Merelize Van Der Merwe, è sudafricana e da tempo è tra i “nemici” pubblici degli animalisti di tutto il mondo. Il motivo è presto detto dalla presentazione della sua pagina Facebook: ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le immagini e i video condivisi dallaMerelize Van Der Merwe stanno facendo il giro del mondo. Da tempo al centro di polemiche e indignazioni per la sua ostentazione della caccia e della morte, ladisudafricana è ora tornata a scuotere le coscienze intorno al mondo per la sua ultima “impresa”. La donna, per San Valentino, ha ucciso unanera e poi hato col suoindi lei è partita l’ennesima petizione. San Valentino di sangue: caccia unae posta tutto sui social Si chiama Merelize Van Der Merwe, è sudafricana e da tempo è tra i “nemici” pubblici degli animalisti di tutto il mondo. Il motivo è presto detto dalla presentazione della sua pagina Facebook: ...

