Stazione Termini | immigrato terrorizza i passanti con i cocci di bottiglia e si scaglia contro gli agenti

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Ancora paura a Roma alla. Rapine violente e aggressioni sempre più frequenti. Un uomo ha lanciato bottiglie e minacciato icon un pezzo di vetro rotto. I poliziotti che stavano transitando in via Giolitti sono stati avvicinati da un passante che li ha informati della presenza di un uomo armato di uno di. L’uomo stava minacciando iin piazza dei Cinquecento. Paura allaSul posto, i poliziotti hanno trovato un 30ennedel Bangladesh ubriaco. L’uomo ha provato a lanciargli una. Poi minacciandoli si ètoi poliziotti e li ha colpiti con calci e pugni. All’interno ...

