Spostamenti fra regioni: stop fino a fine marzo. Varianti Covid, in arrivo test rapidi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Conto alla rovescia per la proroga del divieto agli Spostamenti fra regioni italiane. I cittadini vedranno allungato lo stop ai movimenti fino a tutto marzo. La proroga stabilita dal Governo Draghi arriverà dal 25 febbraio, al momento dello scadere del decreto precedente (Governo Conte). La lotta alla pandemia si concentra soprattutto sulla crescente diffusione delle Varianti del Covid. Dalle prossime settimane dovrebbero essere disponibili nuovi test veloci per accertare al più presto la presenza di mutazioni del virus in chi ha contratto l'infezione. Consiglio dei ministri, i temi sul tavolo Ci sarà la proroga di 30 giorni del divieto di mobilità tra regioni, che scade il 25 febbraio, tra le decisioni che prenderà questa mattina il ...

