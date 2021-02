(Di lunedì 22 febbraio 2021) La partita si doveva chiudere oggi, è stata rimandata a domani, possibile che ci voglia anche qualche giorno in più. Mariohato cartaai: indicatemi voi le designazioni per i, il messaggio fatto pervenire ai vertici dei, che si sono incartati tra questioni interne e veti contrapposti, compulsando il manuale Cencelli e rallentando il completamento della squadra di governo. Una delle prime risultanze dell’appetito deipotrebbe così essere l’aggiunta di uno al ministero dell’Economia. Tutti vogliono il proprio uomo al Mef, nessuno si fida di Daniele Franco, ministro tecnico dal lungo e robusto curriculum, che potrebbe passare sopra come un treno ai desiderata delle forze ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette , rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Attesa per le decisioni di Draghi su… - BrigitteRomano : RT @TwittGiorgio: Sottosegretari, Draghi lascia mano libera ai partiti. Che s'incartano - PietroSalvatori : Sottosegretari, Draghi lascia mano libera ai partiti. Che s'incartano Situazione fluida sulle nomine, si dovrebbe… - TwittGiorgio : Sottosegretari, Draghi lascia mano libera ai partiti. Che s'incartano - ManLanTuit : Eccoci. -

... impegnati come sono nella delicata partita a scacchi dei, la rottura interna sulla fiducia al governonon è una partita del tutto chiusa. Le fonti ufficiali stellate ...... in gran parte focalizzato sulle nuove norme anti Covid, non hanno trovato spazio i nuovidel governo. Sulle nomine, a dispetto di chi prevedeva una accelerazione nel weekend ...