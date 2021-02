Societing 4 0 La trasformazione digitale in pandemia raccontata da Giordano

Leggi su formiche

(Di lunedì 22 febbraio 2021) L’Italia è conosciuta a livello internazionale come il Paese delle eccellenze (il design, la moda, la meccanica e l’enogastronomia) ma quanto può reggere un modello economico basato sulle eccellenze nell’epoca post-Covid? (…) Come affrontare una situazione dove il futuro non è semplicemente rischioso ma è radicalmente insicuro, impossibile da immaginare e da prevedere? La risposta non può che essere quella di cercare di realizzare sistemi economici e sociali che siano resilienti, o addirittura anti-fragili. (…) La ‘strategia delle eccellenze’ è una filosofia di sviluppo economico che rimane fermamente legata alla domanda globalizzata, che dipende da una iper-specializzazione produttiva e che scommette principalmente sull’alto valore aggiunto e sul plus del valore simbolico. (…) Allo stesso tempo le ‘eccellenze’, sono per definizione delle eccezioni e, anche se raccontano di una ...