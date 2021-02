Retata nell' aquilano | arrestati Santilli e Piccone sindaco e vice sindaco di Celano

(Di lunedì 22 febbraio 2021) L'Aquila - Una vasta operazione per reati contro la pubblica amministrazione nel Comune di(L'Aquila) è stata eseguita dai carabinieri del Comando provinciale dell'Aquila: misure cautelari per 25 persone tra le quali ildiSettimio(FdI) e ilFilippo, ex parlamentare del Pdl e di Fi.'operazione sono coinvolti amministratori e funzionari del Comune marsicano, nonché liberi professionisti e imprenditori residentie province di L'Aquila, Roma, Teramo e Pescara.'operazione, all'alba, coinvolti un centinaio di militari. leggi tutto

Cronaca L'Aquila - 22/02/2021 10:48 - Una vasta operazione per reati contro la pubblica amministrazione nel Comune di Celano (L'Aquila) è stata eseguita dai carabinieri del ...L'AQUILA – Una maxi retata per reati contro la pubblica amministrazione nel comune di Celano, in provincia dell'Aquila, è stata eseguita nelle prime ore del mattino dai carabinieri del Comando provin ...