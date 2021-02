Napoli, Osimhen dimesso dall'ospedale (Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA - Victor Osimhen è stato dimesso dall'ospedale di Bergamo e oggi torna a Napoli . L'attaccante azzurro, si apprende da fonti del Napoli, ha passato una notte tranquilla e stamattina ha fatto ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA - Victorè statodi Bergamo e oggi torna a. L'attaccante azzurro, si apprende da fonti del, ha passato una notte tranquilla e stamattina ha fatto ...

