L'alleanza democratica con i 5 stelle è una strategia illusoria e un errore politico (Di lunedì 22 febbraio 2021) L'inseguimento del M5S da parte del Partito Democratico è un'illusoria strategia elettorale prima ancora d'essere un errore politico. Perché il consenso populista e protestatario ottenuto nel 2018 dai Cinquestelle non è trasferibile e assommabile con alcun partito. Inseguendo i grillini, il Pd non fa altro che alimentare la pianta sempre viva del populismo che alligna al suo interno, e così distruggere quel che rimane della tradizione riformista. Il Movimento 5 stelle non ha alcuna caratteristica di un movimento politico degno di questo nome: non l'insediamento territoriale, non il voto strutturato, e neppure un obiettivo politico sia pure visionario come ai primi tempi. Il gruppetto dirigente dei Cinquestelle emette solo parole che ...

