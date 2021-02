Il commercio udinese continua a perdere insegne

Leggi su udine20

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Pavan: «Serve una nuova capacità di pianificazione» Indagine Ufficio Studi ConfNell’anno del Covid le imprese del terziariohanno tenuto. Tuttavia, non manca pure stavolta una riduzione delle attività. Secondo l’indagine di Confnazionale sui capoluoghi di provincia, giunta alla sesta edizione, rispetto al 2018 si sono perse 5commerciali in centro storico (da 508 a 503) e 14 al di fuori (da 376 a 362), mentre per quel che riguarda alberghi, bar e ristoranti si passa da 376 a 368 (-8) in centro storico, con un incremento invece (+5) in area non centrale (da 253 a 258). Il saldo complessivo è di -22 dal 2018 al 2020 (da tenere presente, peraltro, che i dati 2020 sono fotografati a fine giugno, dunque all’inizio della crisi). L’elaborato statistico è dell’Ufficio Studi ...