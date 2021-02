GF Vip, Malgioglio tira un brutto scherzo a Signorini: lui perde la calma (Di martedì 23 febbraio 2021) GF Vip: Cristiano Malgioglio ha tirato un brutto scherzo ad Alfonso Signorini in diretta, lui ha perso totalmente la calma. La puntata di questa sera del GF Vip è stata davvero imprevedibile. Non solo per quanto riguarda le dinamiche del programma, tra eliminazioni e chiarimenti tra i concorrenti di quest’edizione, ma anche per quanto riguarda L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 23 febbraio 2021) GF Vip: Cristianohato unad Alfonsoin diretta, lui ha perso totalmente la. La puntata di questa sera del GF Vip è stata davvero imprevedibile. Non solo per quanto riguarda le dinamiche del programma, tra eliminazioni e chiarimenti tra i concorrenti di quest’edizione, ma anche per quanto riguarda L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Catia_twit : #noneladurso #GFVIPcriptogay @alfosignorini @carmelitadurso Come è possibile difendere #Massimiliano dopo dichiar… - federica1119 : #GFVIP Per chi ha conosciuto MTR solo in questo GF ignorando il suo passato,è stato riassunto nel Drive in di Barba… - Diva_VIP : Cristiano Malgioglio - Sbucciami - 1979 - zazoomblog : GF Vip Malgioglio spiazza Signorini in diretta: “Volevo andare via” - #Malgioglio #spiazza #Signorini - VelvetMagIta : #CristianoMalgioglio e #MariaTeresaRuta fanno finalmente pace. Ecco cosa ha fatto il cantante per farsi perdonare >… -