"Crollo non prevedibile": una frana nel cimitero di Camogli fa precipitare circa 200 bare in mare (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono circa duecento le bare trascinate via da una frana e in parte finite in mare a Camogli (Genova) a causa del Crollo di una parte del cimitero, situato sulla linea di costa della località turistica, a circa 50 metri sul livello del mare. La frana ha distrutto e fatto scivolare in acqua anche due cappelle con le salme contenute all'interno. La causa del Crollo sarebbe stata l'erosione della falesia sotto all'area cimiteriale, aggravata con ogni probabilità dalle violente mareggiate che hanno colpito la Liguria negli ultimi anni. Sul posto si sono recate squadre di sommozzatori dei vigili del fuoco, imbarcazioni della Guardia Costiera e degli stessi pompieri, oltre a ...

