Congo | le ombre sull’attacco | “Grave se ambasciatore su mezzo non blindato”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA – “Dalle informazioni che stiamo ricevendo dai nostri contatti a Beni, l’ambasciatore italiano Luca Attanasio viaggiava a bordo di un veicolo che non era blindato. Le fotografie mostrano vetri infranti, forse a causa dello scambio di colpi d’arma da fuoco seguito all’attacco dei miliziani dopo l’imboscata. Sarebbe molto grave: bisognerà verificare le responsabilità di tutti gli attori coinvolti”. Così all’agenzia Dire Sam Kalambay, analista politico, tra i consiglieri della presidenza congolese. Il commento giunge in seguito all’agguato di stamane a un convoglio di delegati del Programma alimentare mondiale (World Food Programme, Pam-Wfp) e dell’ambasciata d’Italia, nel quale lungo la strada nazionale che conduce a Beni, sono stati uccisi il diplomatico, un carabiniere e un autista del Wfp. La strada attraversa il parco nazionale di Virunga, dove hanno basi gruppi armati, disertori e banditi comuni.

Ultime Notizie dalla rete : Congo ombre

Dire

...per i diritti LGBTQ+ che ha rivoluzionato l'arte sociale della Repubblica Democratica del. ... La sua misteriosa scomparsa, pochi giorni fa, a Lubumbashi all'età di 31 anni getta nuovesulla ...... le luci, ledelle bellissime fotografie o dei rayogramme, in un'altalena di incontri-scontri ... Man Ray, La mode au, 1934, fotografia in bianco e nero modern print 1980 dal negativo ...