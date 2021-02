Una Vita chiude in Spagna: i fan si ribellano (Di domenica 21 febbraio 2021) Dopo Il Segreto giunge il turno di Una Vita. La soap Acacias 38, infatti, dopo circa 1.500 puntate si prepara a salutare per sempre il suo pubblico. La notizia arriva direttamente dalla Spagna ed è stata divulgata dal sito Cultura En Serie, il quale ha comunicato che ormai la produzione della soap ha deciso di mandarla in archivio. Il pubblico che segue le vicende dei vari abitanti del quartiere spagnolo dal 1° aprile 2015 non ha gradito affatto la decisione e ha protestato fin da subito sul web e sui social network. Qualche voce fuori dal coro in realtà ha approvato questa scelta, affermando che ormai le trame della telenovela iberica erano diventate poco appassionanti e troppo prevedibili. Il motivo della cancellazione di Una Vita pare sia legato ad un costante calo di ascolti in Spagna, bel al di sotto della ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 21 febbraio 2021) Dopo Il Segreto giunge il turno di Una. La soap Acacias 38, infatti, dopo circa 1.500 puntate si prepara a salutare per sempre il suo pubblico. La notizia arriva direttamente dallaed è stata divulgata dal sito Cultura En Serie, il quale ha comunicato che ormai la produzione della soap ha deciso di mandarla in archivio. Il pubblico che segue le vicende dei vari abitanti del quartiere spagnolo dal 1° aprile 2015 non ha gradito affatto la decisione e ha protestato fin da subito sul web e sui social network. Qualche voce fuori dal coro in realtà ha approvato questa scelta, affermando che ormai le trame della telenovela iberica erano diventate poco appassionanti e troppo prevedibili. Il motivo della cancellazione di Unapare sia legato ad un costante calo di ascolti in, bel al di sotto della ...

pisto_gol : Se ne è andato #MauroBellugi , difensore dell’Inter, del Bologna, del Napoli e della Nazionale. Aveva 71 anni, ha v… - emergenzavvf : ?? L'applicazione che ti salva la vita! 1??1??2???????? Contattandoci con l'app Where Are U sapremo subito dove sei e d… - Ettore_Rosato : Mauro #Bellugi è stato fuoriclasse in campo e guerriero nella vita. Il suo spirito battagliero ha trascinato l’Inte… - dragucris : RT @sidecults: il senso di impotenza che sto provando sapendo che una donna si è dovuta persino pagare il funerale in anticipo perché temev… - Dark_Ispanico : Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete entrambe siete invincibili. -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Buon compleanno Tiziano Ferro: le frasi più belle delle sue canzoni ...Sarò quel vento che ti porti dentro E quel destino che nessuno ha mai scelto E poi l'amore è una ... come l'avessimo inventato noi Prendi me, con ogni mia ferita Prendi me, come per tutta la vita

La Visione - Visioni del Futuro: recensione Visione , nella sua ricerca di una vita 'umanamente' normale, decide di crearsi una famiglia sintezoide, dando vita alla moglie Virginia e ai due figli gemelli, Viv e Vin. Assieme a loro, deciderà di ...

Una vita, le trame dal 22 al 28 febbraio 2021 Tv Sorrisi e Canzoni La vita della nostra Repubblica passa anche dalla legge antifascista di Stazzema di Marcello Volpi . In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, in cui alcuni cittadini e alcune forze politiche stanno alimentando dei sentimenti d’odio e di violenza ...

Quando lei fotografa il mondo Una cosa è certa: del lavoro delle donne nella storia della fotografia c’è poca traccia. Molto è ancora seppellito negli archivi, ma, finalmente, quello che emerso da un paio di decenni è diventato og ...

...Sarò quel vento che ti porti dentro E quel destino che nessuno ha mai scelto E poi l'amore è... come l'avessimo inventato noi Prendi me, con ogni mia ferita Prendi me, come per tutta laVisione , nella sua ricerca di'umanamente' normale, decide di crearsifamiglia sintezoide, dandoalla moglie Virginia e ai due figli gemelli, Viv e Vin. Assieme a loro, deciderà di ...di Marcello Volpi . In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, in cui alcuni cittadini e alcune forze politiche stanno alimentando dei sentimenti d’odio e di violenza ...Una cosa è certa: del lavoro delle donne nella storia della fotografia c’è poca traccia. Molto è ancora seppellito negli archivi, ma, finalmente, quello che emerso da un paio di decenni è diventato og ...