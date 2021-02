Una seconda stagione di Lupin è già in via di sviluppo, la conferma dal co-sceneggiatore (Di domenica 21 febbraio 2021) È ancora troppo presto per l’annuncio di una seconda stagione di Lupin, eppure la produzione della serie Netflix non si arrestata. Dopo l’enorme (e sorprendente) successo avuto in patria e all’estero, lo show con Omar Sy che riporta sullo schermo le gesta del ladro gentiluomo, il servizio di streaming ha annunciato l’arrivo della seconda metà della prima stagione, disponibile in estate. In realtà, Omar Sy non interpreta un nuovo Arsenio Lupin, bensì veste i panni di Assane Diop, un uomo che emula lo stile del personaggio letterario dell’autore Maurice Leblanc per mettere a segno i suoi colpi e vendicarsi di un torto subito da giovane. In un’intervista con RadioTimes.com, il co-sceneggiatore della serie George Kay ha inoltre confermato di essere ... Leggi su optimagazine (Di domenica 21 febbraio 2021) È ancora troppo presto per l’annuncio di unadi, eppure la produzione della serie Netflix non si arrestata. Dopo l’enorme (e sorprendente) successo avuto in patria e all’estero, lo show con Omar Sy che riporta sullo schermo le gesta del ladro gentiluomo, il servizio di streaming ha annunciato l’arrivo dellametà della prima, disponibile in estate. In realtà, Omar Sy non interpreta un nuovo Arsenio, bensì veste i panni di Assane Diop, un uomo che emula lo stile del personaggio letterario dell’autore Maurice Leblanc per mettere a segno i suoi colpi e vendicarsi di un torto subito da giovane. In un’intervista con RadioTimes.com, il co-della serie George Kay ha inoltreto di essere ...

raicinque : Da Vigata al Paese dei Balocchi, passando per Scilla e Cariddi: una guida turistica in quattro puntate nei mondi im… - TizianaFerrario : si avvicina la soglia dei 500.000 morti x #Covid negli Usa.Più di tutti gli americani morti sui campi di battaglia… - RobertoBurioni : @diabolicus23 Io gli farei prima una multa atroce, ma di quelle terribili, poi la seconda dose. - Lacie1530 : Bella raga Qui per dirvi che io e le mie amiche abbiamo appena creato una terza stagione (e una parte di seconda) d… - Aloneupwind2 : Sono Nicole e vorrei dedicare Amici per errore di Tiziano Ferro a Rosalinda per riflettere con lei sui rapporti,su… -